YAMÊ – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne jeudi 20 novembre 2025.

YAMÊ Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Yamê est un artiste franco-camerounais né d’un père musicien et d’une mère informaticienne, deux passions dont il a hérité et qui rythment sa vie. 100% autodidacte, il lance sa carrière solo en mars 2020 après avoir débuté en tant que claviériste et chanteur dans les Jams Parisiennes. Après avoir été mis en avant sur les réseaux sociaux avec son titre Call of Valhalla et soutenu par le producteur américain Timbaland ou encore Stromae dont il fera les premières parties en 2023, il présente sur Colors son titre Bécane .Après son projet Elowi sur lequel ces deux titres sont présents, il continue d’écrire son histoire avec la sortie de son premier album le 13 juin prochain ÉBEM qui emporte les auditeurs dans le for intérieur de l’artiste.Yamê alterne entre ses diverses influences musicales, qui permettent de le classer dans aucune catégorie. Un peu de chanson française, de jazz, de blues, de rap, quelques inspirations africaines.Sur scène, l’aura de l’artiste, issue de sa voix singulière et puissante mais aussi de son flegme et de son aisance indéniable, confère à sa musique, comme à sa prestation, une véritable identité organique.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69