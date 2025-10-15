Yamé Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Yamé

Mercredi 15 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 37 EUR

Début : 2025-10-15 20:30:00

Yamê est un artiste franco-camerounais né d’un père musicien et d’une mère informaticienne, deux passions dont il a hérité et qui rythment sa vie.

100% autodidacte, il lance sa carrière solo en mars 2020 après avoir débuté en tant que claviériste et chanteur dans les Jams Parisiennes.



Après avoir été mis en avant sur les réseaux sociaux avec son titre Call of Valhalla et soutenu par le producteur américain Timbaland ou encore Stromae dont il fera les premières parties en 2023, il présente sur Colors son titre Bécane . Après son projet Elowi sur lequel ces deux titres sont présents. Il continue d’écrire son histoire avec la sortie de son premier album le 13 juin prochain ÉBĒM qui emporte les auditeurs dans le for intérieur de l’artiste.

Yamê alterne entre ses diverses influences musicales, qui permettent de le classer dans aucune catégorie. Un peu de chanson française, de jazz, de blues, de rap, quelques inspirations africaines. Sur scène, l’aura de l’artiste, issue de sa voix singulière et puissante mais aussi de son flegme et de son aisance indéniable, confère à sa musique, comme à sa prestation, une véritable identité organique.



Après avoir conquis plus de 185 000 spectateurs en 2024 à travers la France, le Canada, la Belgique, les États-Unis, la Suisse et bien d’autres pays. Yamê entame 2025 avec un Olympia COMPLET. Il reviendra sur scène dès l’automne 2025 pour une nouvelle tournée en France et à l’international.



Un concert présenté par VILLAGE 42 EN ACCORD AVEC LIVE AFFAIR ET DBS RECORDS .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Yamê is a Franco-Cameroonian artist born of a musician father and a computer scientist mother, two passions he has inherited and which give rhythm to his life.

German :

Yamê ist ein französisch-kamerunischer Künstler, dessen Vater Musiker und dessen Mutter Informatikerin ist. Diese beiden Leidenschaften hat er geerbt und sie bestimmen seinen Lebensrhythmus.

Italiano :

Yamê è un artista franco-camerunense nato da padre musicista e madre informatica, due passioni che ha ereditato e che scandiscono la sua vita.

Espanol :

Yamê es un artista franco-camerunés nacido de padre músico y madre informática, dos pasiones que ha heredado y que jalonan su vida.

