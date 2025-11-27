YANG YANG DE DANNAN Nantes

YANG YANG DE DANNAN Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Yang Yang c’est quoi ???C’est un power duo rock stoner garage énergique issus des membres déjantés de plusieurs formations : Jonathann Provost (Attic of Temple, SinKs, Coeur Ardent) et Jérémy Chéneau (Toxxic TV, SinKs, Kojin Nikki, Faux Fighters)Le binôme sort leurs premier EP intitulé « The Meeting », Une rencontre curieuse et aventureuse entre deux inconnus défiant la gravité du globe avec une paire de claquettes, un nez d’clown et un paquet d’clope! Ça sent la bière, le désert et les histoires drôles! Viens te marrer et te coller une belle dose d’énergie presque métal dans la tronche!FacebookVidéo

DE DANNAN Nantes 44000