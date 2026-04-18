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YANN GUILLARME LE CONNECTEUR – BIARRITZ Biarritz

YANN GUILLARME LE CONNECTEUR – BIARRITZ Biarritz

YANN GUILLARME LE CONNECTEUR – BIARRITZ Biarritz samedi 18 avril 2026.

Lieu : LE CONNECTEUR - BIARRITZ

Adresse : 45, AV. DU PRÉSIDENT J F KENNEDY

Ville : 64200 Biarritz

Département : 64

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00

YANN GUILLARME Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CONNECTEUR – BIARRITZ 45, AV. DU PRÉSIDENT J F KENNEDY 64200 Biarritz 64

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