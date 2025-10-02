Yann Guillarme Libre ! Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Yann Guillarme Libre ! Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 2 octobre 2025.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02 21:50:00

2025-10-02

Venez voir Yann Guillarme dans son spectacle « Libre ! » à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Yann Guillarme in his show « Libre! » at the Comédie des Volcans.

German :

Besuchen Sie Yann Guillarme in seinem Stück « Libre! » in der Comédie des Volcans.

Italiano :

Venite a vedere Yann Guillarme nel suo spettacolo « Libre! » alla Comédie des Volcans.

Espanol :

Venga a ver a Yann Guillarme en su espectáculo « ¡Libre! » en la Comédie des Volcans.

L’événement Yann Guillarme Libre ! Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-03-26 par Clermont Auvergne Volcans