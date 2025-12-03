YANN GUILLARME – LIBRE ! – L’Européen Paris

YANN GUILLARME – LIBRE ! Début : 2026-01-23 à 19:30. Tarif : – euros.

YANN GUILLARME – LIBRE !Libre * : Adjectif. Se dit d’une personne qui a le pouvoir, le droit de décider.Libre d’agir par soi-même, quitte à faire du reggae en étant blanc et chanter Babylon veut nous censurer alors qu’on ne sait pas ce qu’est Babylone ! Libre de porter des lunettes fumées, d’être en couple depuis 20 ans avec, avec qui… déjà ?Libre d’être de gauche tout en espérant devenir riche pour fuir en suisse afin de se beurrer la biscotte sous le soleil de l’évasion fiscal. Libre de le penser ou non. Libre d’être un peu beauf un peu gay mais quand même complètement hétéro, libre d’être un humain qui assume ses pensées et ses paradoxes, libre de vous les livrer sur scène, Libre à vous de les prendre… (prenez les je souhaite devenir riche assez vite) Alors, venez, viens, venons libre comme on est, libre tant qu’on est vivant, libre tant qu’on peut rire, déconner, aimer… avant que tout s’arrête.Un spectacle de Yann Guillarme & KazaMise en scène Kaza

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75