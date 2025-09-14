Yann Guillarme : Libre ! Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 20:15 – 21:25

21 € à 35 €

One man show Libre *Adjectif. Se dit d’une personne qui a le pouvoir, le droit de décider, d’agir par soi-même, quitte à faire du reggae en étant blanc et chanter BABYLON VEUT NOUS CENSURER alors qu’on ne sait pas ce qu’est Babylone !!Libre de porter des lunettes fumées, d’être en couple depuis 20 ans avec, avec qui… déjà ?Libre d’être de gauche tout en espérant devenir riche pour fuir en Suisse afin de se beurrer la biscotte sous le soleil de l’évasion fiscal. Libre de le penser ou non.Libre d’être un peu beauf un peu gay, mais quand même complètement hétéro, libre d’être un humain qui assume ses pensées et ses paradoxes, libre de vous les livrer sur scène, Libre à vous de les prendre… (prenez les je souhaite devenir riche assez vite)Alors, venez, viens, venons libre comme on est, libre tant qu’on est vivant, libre tant qu’on peut aimer, déconner et rire. Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

