YANN LE MAGICIEN (L’improviste) Brive-la-Gaillarde samedi 16 août 2025.

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-16

2025-08-16

Préparez-vous à être émerveillés par le MAGIC SHOW de Yann !

Une fois par mois, Yann prend résidence à L’Improviste pour vous offrir une soirée inoubliable de magie et d’illusions.

Avec ses tours époustouflants et ses interactions captivantes, Yann vous transporte dans un monde où l’impossible devient réalité.

Chaque représentation est une expérience unique, pleine de surprises et de moments magiques.

Réservez vos places et laissez-vous envoûter par la magie de Yann ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

