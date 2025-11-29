YANN MARGUET – ARCADIUM Annecy

YANN MARGUET – ARCADIUM Annecy samedi 29 novembre 2025.

YANN MARGUET Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

YANN MARGUET « Exister : Définition » Quel est le sens de la vie? Qu’est-ce qu’on fout là (bordel)?On le sait: on n’est pas grand chose. Il suffit de regarder le ciel pour s’en rappeler. Il y a d’abord rien, puis des nuages, puis des satellites, puis des grosses boules qui flottent dans l’espace en tournant sur elles-mêmes, puis l’infini… L’INFINI.Et nous, on est là. On cause. On rigole. On se marie. On divorce. On s’énerve parce que ce p**** de bus est encore en retard. On a mal à une dent. On prend des cours de bachata. On existe. On est chacun et chacune son propre centre de l’Univers. Pourtant, au moment où vous lisez ces lignes, trois cents personnes se tordent la cheville, douze mille autres cherchent leurs clés (qui sont dans une poche déjà fouillée pour sept-mille d’entre elles) et trois-milliards dorment. Quand à l’infini, il s’étend toujours. Il est peut-être temps de relativiser tout ça sur scène, non?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74