YANN MARGUET – AUDITORIUM JEAN-MOULIN Le Thor

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE PRÉSENTE : YANN MARGUETSAMEDI 11 OCTOBRE – 20h30YANN MARGUETEXISTER, DEFINITION. DE L’INFINIMENT GRAND A L’INFINIMENT CON.Un hilarant seul-en-scène qui nous questionne sur le sens de la vieComment fait-on pour tous se sentir uniques et importants alors qu’on est huit milliards sur terre ? A partir de cette question vertigineuse, l’humoriste franco-suisse Yann Marguet s’interroge sur le sens de la vie et égratigne nos vanités de terriens bien ridicules confrontées à l’univers. Il suffit de regarder le ciel pour s’en rappeler. Il n’y a d’abord rien, puis des nuages, puis des satellites, puis des grosses boules qui flottent dans l’espace en tournant sur elles-mêmes, puis l’infini… Et nous, on est là. On cause. On rigole. On se marie. On divorce. On s’énerve parce que le bus est encore en retard. On a mal à une dent. On existe. On est chacun et chacune son propre centre de l’Univers. Jusqu’alors chroniqueur radio et télé (Quotidien sur TMC et Zoom Zoom Zen sur France Inter), Yann Marguet construit avec brio son premier seul-en-scène autant original qu’intelligent et d’une intense force comique. Et affiche dans le même temps un sacré talent de comédien.« Le spectacle de l’artiste et chroniqueur radio est un seul-en-scène aussi hilarant qu’intelligent ». Le MondeUn spectacle de et par Yann MarguetAvec la voix de Benoît AllemaneCollaboration artistique et mise en scène : Frédéric RecrosioProduction Pow Pow PowDurée 1h20Food truck à votre service dès 19h L’entrée en salle se fait 30 minutes avant l’heure de la représentation.Afin d’organiser I’accueil des personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions, la réservation devra être formulée exclusivementauprès du service billetterie au guichet, par téléphone (04 90 33 96 80) ou par mail (billetterie.auditorium@vaucluse.fr).

AUDITORIUM JEAN-MOULIN 971 CHEMIN DES ESTOURANS 84250 Le Thor 84