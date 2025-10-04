Yann Marguet – Exister, défintion. De l’infiniment grand à l’infiniment con. Le Pin Galant Mérignac

Yann Marguet – Exister, défintion. De l’infiniment grand à l’infiniment con. Le Pin Galant Mérignac samedi 4 octobre 2025.

Yann Marguet – Exister, défintion. De l’infiniment grand à l’infiniment con. Samedi 4 octobre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Général : 41€ / Réduit : 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T22:00:00

Fin : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T22:00:00

Un spectacle de Yann Marguet

Mise en Scène : Frédéric Recrosio

Avec la voix de Benoît Allemane

L’humoriste franco-suisse, qui a débuté sur la radio romande Couleur 3, s’est fait une place dans le PAF avec ces chroniques sur France Inter (« Zoom Zoom Zen ») et TMC (dans « Quotidien »). Dans « Exister, Définition », il nous embarque dans un voyage introspectif où l’absurde côtoie la profondeur.

« Mais qu’est-ce qu’on fout là (bordel) ? »

Dans un va-et-vient hilarant et décalé entre la grandiose infinitude du cosmos et la bouleversante fugacité de la vie humaine, Yann Marguet nous emmène faire un tour du côté de l’existence…

Confortablement installé dans un intérieur cosy (fauteuils et lampes vintage, gramophone), notre grand gaillard, bonnet vissé sur la barbe (ou presque) convoque un scientifique incarné par une voix-off (celle du doubleur de Morgan Freeman !). Il se souvient de son enfance, du catéchisme avant de filer vers la physique quantique, le Moyen Âge (l’an 536 fut la pire année de l’Histoire et nous saurons pourquoi), les vers parasitaires… Un inventaire à la Prévert ? Peut-être, mais ces digressions apparentes font sens.

Provoquant fous rires et (petites) larmes, Yann Marguet s’impose comme un conteur de génie !

« Un seul-en-scène aussi hilarant que subtil. » LE MONDE

« Drôle, original, une mise en scène léchée et un texte ciselé. » TELERAMA

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?seance=3752 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dans « Exister, Définition », il nous embarque dans un voyage introspectif où l’absurde côtoie la profondeur. humour spectacle

Pow Pow Pow Production