YANN MULLER REVIENT EN DJ SET ! Lattes

YANN MULLER REVIENT EN DJ SET !

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

YANN MULLER revient en dj set le 23 janvier au Mas du Cheval !

Préparez-vous à revivre Les Oies Sauvages en live !

Places limitées Pour cette soirée, l’entrée est payante !

En réservation 18 € réservation de tables à partir de 3 personnes.

En réservation SANS table 20 € (de 1 ou 2 personnes maximum). En prenant cette place, aucune table ne pourra vous être réservée pendant la soirée.

PAS DE RÉSERVATION ? Vous pouvez quand même venir à partir de 21h30, avec un tarif de 20 € sur place.

Yann Muller, DJ et producteur originaire de Nice, est une figure montante de la scène musicale française. Réputé pour ses mixes ensoleillés et sophistiqués, il mêle habilement reprises incontournables pop acoustiques, influences jazz, deep house et lounge.

Alors prêt à le (re)découvrir ? .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

English :

YANN MULLER returns for a dj set on January 23 at Mas du Cheval!

Get ready to relive Les Oies Sauvages live!

