AIME SIMONE – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

AIME SIMONE Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : AIME SIMONE 1ÈRE PARTIEREVAime Simone, auteur-compositeur-interprète et producteur, mêle la profondeur émotionnelle et mélodique de la pop à l’intensité des rythmes trap, club, au croisement de l’indie rock et de la scène techno berlinoise, mais pas que. Il présente aujourd’hui son troisième album, REV, exploration audacieuse de sa mythologie personnelle. Il y aborde les thèmes de la révolution, de la revanche, de la révélation et de la nature fluide de l’identité. Il invite ses auditeurs à le rejoindre sur un chemin d’introspection et de métamorphose : vers un monde où les frontières entre lumière et obscurité, bien et mal, réalité et illusion, sont en constante mutation. Venez écouter la lumière, la force, l’espoir et la simplicité. Laissez-vous emporter par la sensibilité d’Aime Simone, cette voix singulière, légèrement éraillée, à la fois sombre et douce.Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif. PMR/PSH, merci de vous signaler auprès de la billetterie avant le concert. Places limitées.

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62