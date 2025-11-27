YANN TIERSEN – CABARET BOTANIQUE Rennes

YANN TIERSEN Début : 2026-04-11 à 21:00. Tarif : – euros.

France / Musique alternative – indé – solo piano electronics performanceYann Tiersen revient avec une performance solo mêlant piano et électronique pour soutenir son nouvel album Rathlin from a Distance The Liquid Hour, disponible chez PIAS. Vous ne pensiez quand même pas que le musicien ouessantin resterait à quai plus de quelques jours ?« Rathlin from a Distance The Liquid Hour » est un album divisé en deux parties distinctes mais interconnectées, chacune ayant ses propres caractéristiques sonores uniques. Il marque une étape audacieuse dans l’évolution musicale de Yann Tiersen : un mélange d’éléments acoustiques et électroniques qui explore toute la gamme des émotions humaines, depuis la réflexion introspective jusqu’aux appels puissants au changement collectif.

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35