Yann Tiersen – Rathlin from a Distance | The Liquid Hour Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Yann Tiersen – Rathlin from a Distance | The Liquid Hour Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris jeudi 30 octobre 2025.

Rathlin from a Distance | The Liquid Hour est un album divisé en deux parties distinctes mais interconnectées, chacune ayant ses propres caractéristiques sonores uniques. Il marque une étape audacieuse dans l’évolution musicale de Yann Tiersen : un mélange d’éléments acoustiques et électroniques qui explore toute la gamme des émotions humaines, depuis la réflexion introspective jusqu’aux appels puissants au changement collectif.

Le musicien ouessantin revient avec une performance solo mêlant piano et électronique pour soutenir son nouvel album Rathlin from a Distance | The Liquid Hour.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h30 à 22h00

payant

39,60 euros.

Concert debout

Bar, petite restauration et vestiaire sur place

Ouverture des portes : 19h30

début du concert : 20h

Accessible aux personnes non-voyantes ou malvoyantes.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-30T20:30:00+01:00

fin : 2025-10-30T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-30T19:30:00+02:00_2025-10-30T22:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/yann-tiersen.html