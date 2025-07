Yann Tiersen : Solo piano + Electronics performance – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Yann Tiersen : Solo piano + Electronics performance – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 18:00 –

Gratuit : non 20 € à 30 € 20 € à 30 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concert debout Le pianiste breton revient avec une performance solo enchaînant piano et électronique, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, « Rathlin from a Distance / The Liquid Hour ». Depuis ses débuts dans les années 1990, Yann Tiersen s’est affirmé comme un équilibriste essentiel de la musique hexagonale. Naviguant entre scènes française et internationale, son travail d’écriture et de production se niche dans un territoire tout personnel, entre pop, musique électronique, new wave et post-rock. C’est désormais du côté des machines, notamment des synthétiseurs et de la musique électronique qu’il a trouvé un nouveau terrain de jeu. Inspiré par une tournée effectuée en bateau dans les pays celtiques en 2023, « Rathlin from a Distance / The Liquid Hour », publié par le label Mute (Depeche Mode, New Order), allie piano aux accents néoclassiques, mélopées synthétiques et rythmiques psychédéliques. Un nouveau répertoire dont l’aspect contemplatif et méditatif révèle son rapport au monde naturel, source inépuisable d’inspiration. En audio-description.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

