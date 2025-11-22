Yannick Doladille en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Yannick Doladille en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 22 novembre 2025.
Yannick Doladille en dédicace
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Séance de dédicace Yannick Doladille qui viendra présenter et dédicacer son roman Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .Tout public
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
English :
Yannick Doladille will present and sign his novel Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .
German :
Signierstunde Yannick Doladille, der seinen Roman Madame Bonnefoy, les ardoises du temps (Madame Bonnefoy, die Schieferplatten der Zeit) vorstellen und signieren wird.
Italiano :
Yannick Doladille presenterà e firmerà il suo romanzo Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .
Espanol :
Yannick Doladille presentará y firmará su novela Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .
L’événement Yannick Doladille en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-15 par OT COEUR DE LORRAINE