Yannick Doladille en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Yannick Doladille en dédicace

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Séance de dédicace Yannick Doladille qui viendra présenter et dédicacer son roman Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .Tout public

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

English :

Yannick Doladille will present and sign his novel Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .

German :

Signierstunde Yannick Doladille, der seinen Roman Madame Bonnefoy, les ardoises du temps (Madame Bonnefoy, die Schieferplatten der Zeit) vorstellen und signieren wird.

Italiano :

Yannick Doladille presenterà e firmerà il suo romanzo Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .

Espanol :

Yannick Doladille presentará y firmará su novela Madame Bonnefoy, les ardoises du temps .

L’événement Yannick Doladille en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-15 par OT COEUR DE LORRAINE