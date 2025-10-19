Yannick Dumont, Hommage et Parodies Yerville

Yannick Dumont, Hommage et Parodies Yerville dimanche 19 octobre 2025.

Yannick Dumont, Hommage et Parodies

Yerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Événement exceptionnel à Yerville !

Le célèbre imitateur Yannick Dumont, natif de notre commune et maître incontesté de l’art d’incarner Bourvil et bien d’autres, revient sur scène pour l’un de ses derniers spectacles.

Dimanche 19 octobre 2025

Organisé par le club vélo l’ARCEE

Après une carrière riche en émotions et en rires, Yannick a choisi de clôturer son parcours artistique chez lui, à Yerville, entouré de son public de toujours. ❤️

Une soirée pleine de souvenirs, d’humour et d’émotion vous attend.

⚠️ Les places risquent de partir très vite, ne manquez pas ce rendez-vous unique ! .

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 68 96 34 42

English : Yannick Dumont, Hommage et Parodies

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yannick Dumont, Hommage et Parodies Yerville a été mis à jour le 2025-09-23 par Communauté de communes Plateau de Caux