Yannick M et Monsieur F La Coconnerie Aurel samedi 11 octobre 2025.

La Coconnerie 2953 route d'Aurel Aurel Drôme

20:30:00
2025-10-11

Yannick Aime et Monsieur F Chansons décalées et improbables
La Coconnerie 2953 route d'Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44  contact@lacoconnerie.fr

English :

Yannick Aime and Monsieur F: Offbeat and improbable songs

German :

Yannick Aime und Monsieur F: Schräge und unwahrscheinliche Lieder

Italiano :

Yannick Aime e Monsieur F: canzoni fuori dagli schemi e improbabili

Espanol :

Yannick Aime y Monsieur F: canciones extravagantes e improbables

