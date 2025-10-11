Yannick M et Monsieur F La Coconnerie Aurel
Yannick M et Monsieur F La Coconnerie Aurel samedi 11 octobre 2025.
Yannick M et Monsieur F
La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Yannick Aime et Monsieur F Chansons décalées et improbables
La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
English :
Yannick Aime and Monsieur F: Offbeat and improbable songs
German :
Yannick Aime und Monsieur F: Schräge und unwahrscheinliche Lieder
Italiano :
Yannick Aime e Monsieur F: canzoni fuori dagli schemi e improbabili
Espanol :
Yannick Aime y Monsieur F: canciones extravagantes e improbables
L’événement Yannick M et Monsieur F Aurel a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme