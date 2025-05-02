Yannick Noah Le Forum Le Mans

Yannick Noah

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Yannick Noah de retour au Mans !!!

Yannick Noah UN P’TIT TOUR À DEUX

Un moment de partage, entre musique et souvenirs

En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.

Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public.

Guitare, voix, émotions… et beaucoup de good vibes !

RDV le 4 février 2026 au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Yannick Noah back in Le Mans !!!

German :

Yannick Noah kehrt nach Le Mans zurück!!!

Italiano :

Yannick Noah torna a Le Mans!!!

Espanol :

¡¡¡Yannick Noah vuelve a Le Mans!!!

L’événement Yannick Noah Le Mans a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Le Mans