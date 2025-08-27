Yannick Noah – Un p’tit tour à deux Cité des Congrès Nantes

Yannick Noah – Un p’tit tour à deux Cité des Congrès Nantes mercredi 25 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 20:00 –

Gratuit : non 35 € / 65 € 35 € / 65 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/yannick-noah-un-ptit-tour-a-deux.html Tout public

Concert Un moment de partage, entre musique et souvenirsEn 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public.Guitare, voix, émotions… et beaucoup de good vibes ! Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/yannick-noah-un-ptit-tour-a-deux.html