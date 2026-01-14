YANNICK NOAH UN P’TIT TOUR À DEUX Soissons

YANNICK NOAH UN P’TIT TOUR À DEUX

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 21:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Un moment de partage, entre musique et souvenirs.

En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.

Encore deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqués son parcours.

Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public.

Un moment de partage, entre musique et souvenirs.

En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.

Encore deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqués son parcours.

Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public. .

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of sharing, between music and memories.

In 2026, Yannick Noah takes you on an intimate acoustic tour, filled with smiles, sunshine and good humor. Accompanied by Nicolas Paillet on guitar, he revisits his greatest hits in a stripped-down, straightforward version.

In two more songs, he opens up with sincerity, sharing anecdotes and memories that have marked his career.

A warm, authentic concert, designed as a timeless interlude, as close as possible to the audience.

L’événement YANNICK NOAH UN P’TIT TOUR À DEUX Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons