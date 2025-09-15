Yannick Noah Un p’tit tour à deux place Aletti Vichy
Yannick Noah Un p’tit tour à deux place Aletti Vichy samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 20:30:00
2026-03-21
Yannick Noah revient à l’Opéra de Vichy pour une tournée acoustique intimiste, portée par son sourire, son énergie solaire et sa joie communicative.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
Yannick Noah returns to the Opéra de Vichy for an intimate acoustic tour, driven by his smile, his solar energy and his infectious joy.
L’événement Yannick Noah Un p’tit tour à deux Vichy a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations