Yannick Noah Un p’tit tour à deux place Aletti Vichy

Yannick Noah Un p’tit tour à deux

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 20:30:00

2026-03-21

Yannick Noah revient à l’Opéra de Vichy pour une tournée acoustique intimiste, portée par son sourire, son énergie solaire et sa joie communicative.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

Yannick Noah returns to the Opéra de Vichy for an intimate acoustic tour, driven by his smile, his solar energy and his infectious joy.

