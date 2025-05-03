YANNS – CABARET VAUBAN Brest

YANNS Début : 2026-03-28 à 19:00. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : YANNSAvec plus de 100,000 albums vendus, Yanns est devenu un incontournable de la pop urbaine. Son titre Clic Clic Pan Pan, qui a marqué l’année 2022, a été choisi comme bande originale du film à succès Un petit truc en plus, renforçant ainsi sa popularité. Nommé « Révélation de l’année » aux NRJ Music Awards et suivi par 3 millions d’abonnés sur TikTok, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur sûre de la scène musicale actuelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29