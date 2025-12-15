Yanns Route De Fos RN 569 Istres

Yanns

Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Avec plus de 100,000 albums vendus, Yanns est devenu un incontournable de la pop urbaine.

Son titre Clic Clic Pan Pan, qui a marqué l’année 2022, a été choisi comme bande originale du film à succès Un petit truc en plus, renforçant ainsi sa popularité. Nommé Révélation de l’année aux NRJ Music Awards et suivi par 3 millions d’abonnés sur TikTok, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur sûre de la scène musicale actuelle. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With over 100,000 albums sold, Yanns has become a staple of urban pop.

L’événement Yanns Istres a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme d’Istres