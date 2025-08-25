Yanns Route De Fos RN 569 Istres

Yanns

Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h. Route De Fos RN 569 L'Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14 19:00:00

Avec plus de 100,000 albums vendus, Yanns est devenu un incontournable de la pop urbaine. Son titre Clic Clic Pan Pan, qui a marqué l’année 2022, a été choisi comme bande originale du film à succès Un petit truc en plus, renforçant ainsi sa popularité.

Nommé Révélation de l’année aux NRJ Music Awards et suivi par 3 millions d’abonnés sur TikTok, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur sûre de la scène musicale actuelle. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

With over 100,000 albums sold, Yanns has become an urban pop staple. His song Clic Clic Pan Pan, which marked the year 2022, was chosen as the soundtrack for the hit film Un petit truc en plus, reinforcing his popularity.

German :

Mit über 100.000 verkauften Alben ist Yanns zu einer festen Größe im Urban Pop geworden. Sein Song Clic Clic Pan Pan, der das Jahr 2022 prägte, wurde als Soundtrack für den erfolgreichen Film Ein kleines bisschen mehr ausgewählt, was seine Popularität noch weiter steigerte.

Italiano :

Con oltre 100.000 album venduti, Yanns è diventato un punto fermo del pop urbano. La sua canzone Clic Clic Pan Pan, che segna l’anno 2022, è stata scelta come colonna sonora del film di successo Un petit truc en plus, rafforzando la sua popolarità.

Espanol :

Con más de 100.000 álbumes vendidos, Yanns se ha convertido en un clásico del pop urbano. Su canción Clic Clic Pan Pan, que marcó el año 2022, fue elegida como banda sonora de la exitosa película Un petit truc en plus, lo que reforzó su popularidad.

