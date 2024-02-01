YANNS – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

YANNS – L’USINE – SCENES ET CINES Istres samedi 14 mars 2026.

YANNS Début : 2026-03-14 à 19:00. Tarif : – euros.

FSP EN ACCORD AVEC BVCKSTAGE PRÉSENTE : YANNSAvec plus de 100,000 albums vendus, Yanns est devenu un incontournable de la pop urbaine. Son titre Clic Clic Pan Pan, qui a marqué l’année 2022, a été choisi comme bande originale du film à succès Un petit truc en plus, renforçant ainsi sa popularité. Nommé « Révélation de l’année » aux NRJ Music Awards et suivi par 3 millions d’abonnés sur TikTok, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur sûre de la scène musicale actuelle.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13