Yann’S Une P’tite Tournée Espace Cabaret Vauban Brest

Yann’S Une P’tite Tournée

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Avec plus de 100 000 albums vendus, l’artiste est devenu incontournable sur la scène de la pop urbaine. Son titre Clic Clic Pan Pan, qui a marqué l’année 2022, a été choisi comme bande originale du film à succès Un p’tit truc en plus , renforçant ainsi sa popularité.

Nommé Révélation de l’année aux NRJ Music Awards et suivi par 3 millions d’abonnés sur TikTok, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur sûre de la scène musicale actuelle. .

English : Yann’S Une P’tite Tournée

