YANNS WAREHOUSE Nantes dimanche 30 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 19:00 – 22:30

Gratuit : non à partir de 39 € Tout public

Le phénomène de la pop urbaine française, YANNS débarque à Nantes pour un concert unique au Warehouse le dimanche 30 novembre 2025 !Avec plus de 100 000 albums vendus, Yanns est devenu un incontournable de la pop urbaine francophone.Son hit viral Clic Clic Pan Pan (certifié 3x diamant) a marqué l’année 2022 et a récemment été choisi comme bande originale du film “Un petit truc en plus”, renforçant ainsi sa popularité.Nommé “Révélation de l’année” aux NRJ Music Awards, suivi par près de 3 millions d’abonnés sur TikTok, et cumulant plus de 50 millions de streams cette année sur Spotify, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur montante de la scène musicale actuelle. Infos Pratiques :? Concerts (avant 00h00)- Moins de 16 ans : accès autorisé uniquement si accompagné·e d’un parent ou représentant légal.- Moins de 18 ans : Les mineur·es de 16 à 17 ans peuvent accéder aux concerts à condition d’être accompagnés d’une personne majeure.Une pièce d’identité physique est obligatoire pour chaque personne, quel que soit son âge.À noter : à partir de 6 ans, un billet est requis pour accéder à la salle.

WAREHOUSE Nantes 44200

