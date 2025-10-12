YAOUANK 2025 – Fest-deiz Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

YAOUANK 2025 – Fest-deiz Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 12 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Plongez dans la culture bretonne avec le mythique festival rennais Yaouank. Laissez-vous porter par des concerts et initiez-vous aux danses traditionnelles. Découvertes musicales, spectacle, initiation des tout-petits au breton, tournage de crêpes sur billig, etc. Une immersion vivante et savoureuse au cœur des traditions d’hier et d’aujourd’hui !

Début : 2025-10-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T18:00:00.000+02:00

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/yaouank/

Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine