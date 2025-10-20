Yaouankiz Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe Rennes

3 journées d’animation autour de la culture bretonne et tchèque

Pendant 3 jours nous proposons aux enfants des activités au Cercle celtique de Rennes.

Au programme : une journée en breton autour de la musique et du festival Yaouank, une boum fluo, une chasse au trésor pour découvrir la Tchéquie, des activités manuelles, des stages de broderie, de danse bretonne ou de musique.

Bref un beau programme pour bien commencer les vacances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T17:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/yaouankiz-2025 mediation@ccrennes.bzh

Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine