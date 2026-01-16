Yarol Poupaud + THE MESMAEKERS Tours

Yarol Poupaud + THE MESMAEKERS

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 23:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Yarol Poupaud joue aussi en solo toutes les musiques qu’il aime et elles ne viennent pas seulement du blues. Un touche-à-tout plein d’énergie qui regarde aussi bien en direction de la soul et du funk que vers le rock et l’afro beat.

English :

Yarol Poupaud also plays solo all the music he loves, and not just blues. This energetic jack-of-all-trades looks just as much to soul and funk as to rock and Afro beat.

