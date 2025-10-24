YARON HERMAN / EMILE PARISIEN – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

YARON HERMAN / EMILE PARISIEN Début : 2026-03-17 à 20:30. Tarif : – euros.

YARON HERMAN / EMILE PARISIEN / LINDA MAY HAN OH / PRABHU EDOUARDDistribution?: Yaron Herman, pianoEmile Parisien, saxophone Linda May Han Oh, basse Prabhu Edouard, percussions Chapeau?: Reconnue comme un lieu incontournable du jazz et des musiques du monde, La Seine Musicale joue la carte de la diversité. Mêlant styles, influences et générations, son programme présente des figures internationales, révèle des musiciens émergents et propose des rencontres inédites. Une affiche vibrante sous le signe du swing, du groove et de l’improvisation?! Texte : Le simple fait de mettre en présence deux improvisateurs contemporains parmi les plus librement inspirés suffirait à éveiller notre curiosité : l’esthète du saxophone Emile Parisien, dont chaque note est le fruit d’une impitoyable exigence qui exclut le réflexe facile, devait un jour rencontrer son ami de longue date Yaron Herman, pianiste des lignes transversales, autodidacte dont l’imagination sans limite convoque jazz, rock, classique ou électro, sans jamais craindre le vertige de la page blanche. Toujours à la recherche d’une musique incréée, de parfums innovants, Emile et Yaron se sont entourés du percussionniste Prabhu Edouard, maître indien du tabla sollicité par Jordi Savall ou Jeff Mills, et Linda May Han Oh, contrebassiste d’origine malaisienne basée à NYC, lauréate d’un GRAMMY award et professeure au prestigieux Berklee College of Music, dont le public a découvert la justesse et la force poétique aux côtés des grands du jazz comme Pat Metheny, Kenny Barron et de Terry Lyne Carrington.Un groupe totalement original dont la musique est une invitation au voyage des sons, des saveurs et des sens, à retrouver sur la scène de l’Auditorium.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92