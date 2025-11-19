YASMINE HAMDAN – LA CABANE Toulouse

YASMINE HAMDAN Début : 2026-02-27 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : YASMINE HAMDANYasmine Hamdan s’est d’abord fait remarquer sur la scène musicale avec le duopionnier d’électro indie beyrouthin Soapkills, qu’elle a cofondé avec Zeid Hamdan àla fin des années 1990.Installée à Paris en 2005, Yasmine a collaboré avec le producteur de Madonna,Mirwais, pour le projet Y.A.S., publiant en 2009 chez Universal l’album Arabology, àla fois élégant et taillé pour les clubs.Depuis, elle a acquis une reconnaissance internationale en tantqu’auteure-compositrice-interprète et productrice solo, entremêlant avec raffinementdes influences variées : racines panarabes, pop et textes poétiques, électro, soul etmélodies de guitare. Yasmine a collaboré avec des cinéastes tels qu’Elia Suleimanet Jim Jarmusch, et a tourné à travers le monde pour défendre ses albums Ya Nass(2013) et Al Jamilat (2017).Son troisième album intitulé “I remember I forget ?????? ???? “est sorti le 19 septembredernier.PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31