YASMINE HAMDAN – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

YASMINE HAMDAN Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Yasmine Hamdan s’est d’abord fait remarquer sur la scène musicale avec le duo pionnier d’électro indie beyrouthin Soapkills, qu’elle a cofondé avec Zeid Hamdan à la fin des années 1990.Installée à Paris en 2005, Yasmine a collaboré avec le producteur de Madonna, Mirwais, pour le projet Y.A.S., publiant en 2009 chez Universal l’album Arabology, à la fois élégant et taillé pour les clubs.Depuis, elle a acquis une reconnaissance internationale en tant qu’auteure-compositrice-interprète et productrice solo, entremêlant avec raffinement des influences variées : racines panarabes, pop et textes poétiques, électro, soul et mélodies de guitare. Yasmine a collaboré avec des cinéastes tels qu’Elia Suleiman et Jim Jarmusch, et a tourné à travers le monde pour défendre ses albums Ya Nass (2013) et Al Jamilat (2017).Son troisième album intitulé “I remember I forget ?????????? ” est sorti le 19 septembre dernier.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63