YASSIR l’Estrade Bordeaux

YASSIR Jeudi 18 décembre, 20h30 l’Estrade Gironde

SUR INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:00:00

Fin : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:00:00

FAIRE MIEUX un spectacle de Yassir

Personne n’est parfait, beaucoup essaient de l’être mais pas Yassir

Un faux méchant, pour ne pas dire un vrai gentil, qui essaie de se rapprocher de la meilleure version de lui-même

Sans prétendre avoir tout compris, il arpente, questionne et met en perspective ses plus profondes contradictions avec humour et lucidité

Un spectacle en hommage aux inquiets et aux forces tranquilles, aux idiots et aux génies, aux réalistes mais surtout aux rêveurs

Durée : 1h

Âge : à partir de 12 ans

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aXsoX0ETZto

Qui est Yassir :

Découvert dans le programme Amazon Comedy Class, Yassir est un humoriste Toulousain. Il écume les scènes et plateaux parisiens depuis son arrivée à Paris en 2021 : Jamel Comedy Club, Paname Art Café, Sacré Comedy… Il fait aujourd’hui les premières parties de Roman Frayssinet, Gad Elmaleh ou encore Tom Baldetti.

Son spectacle FAIRE MIEUX se jouera dès le 03 Octobre 2025 à la Petite Loge tous les Vendredis à 19h30.

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aXsoX0ETZto

Instagram : @yassirbnf

Critiques & retours spectateurs : https://www.billetreduc.com/378679/evtcrit.htm

Ouverture des portes : 19h30

Début du spectacle et fermeture des portes : 20h30

Durée du spectacle : 1h

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/yassir-dans-faire-mieux-lestrade-bordeaux-2025 »}] [{« data »: {« author »: « Montreux Comedy », « cache_age »: 86400, « description »: « Yassir u2013 Nos points communsnnud835ude40ud835ude49ud835ude51ud835ude44ud835ude40 ud835ude3f’ud835ude40ud835ude49ud835ude3eud835ude4aud835ude4dud835ude40 ud835ude4bud835ude47ud835ude50ud835ude4e ud835ude3fud835ude40 ud835ude4dud835ude44ud835ude4dud835ude40ud835ude4e ?nnud83dude02 ud835ude49ud835ude64ud835ude68 ud835ude68ud835ude60ud835ude5aud835ude69ud835ude58ud835ude5dud835ude68 : Regardez les derniers sketchs du Montreux Comedy ici u27a1ufe0f https://youtube.com/playlist?list=PLE2tfoAKAJ6y2fCR8GepOV8Ow-XkFl_Rinnu260eufe0f ud835ude47ud835ude5a ud835ude4dud835ude5au0301ud835ude65ud835ude64ud835ude63ud835ude59ud835ude5aud835ude6aud835ude67 ud835ude59ud835ude5a ud835ude48ud835ude64ud835ude63ud835ude69ud835ude67ud835ude5aud835ude6aud835ude6d ud835ude3eud835ude64ud835ude62ud835ude5aud835ude59ud835ude6e, c’est un format d’interview du00e9calu00e9e ru00e9alisu00e9 avec la complicitu00e9 de la communautu00e9 Instagram de Montreux Comedy. u00c0 voir ici u27a1ufe0f https://youtube.com/playlist?list=PL40TWjlepv_o8SBm7MBz7bT7rW-sTTfUYnnud83dude02u26a1ufe0fud83dude02 ud835ude4bud835ude6aud835ude63ud835ude58ud835ude5dud835ude61ud835ude5eud835ude63ud835ude5aud835ude68 : 2 artistes ont pour mission de deviner la chute de blagues mythiques entendues au Montreux Comedy Festival. u00c0 voir ici u27a1ufe0f https://youtube.com/playlist?list=PL40TWjlepv_qRz4d1wM-k2mHKfZKtXgjQnn_____________________________nEnvie d’assister u00e0 la prochaine u00e9dition du Montreux Comedy Festival ?nud83cudf9fufe0f https://bit.ly/BilletterieMCF24nnEnvie d’assister u00e0 notre tournu00e9e des zu00e9niths ?nud83cudf9fufe0f https://bit.ly/BilletterieTournu00e9en_____________________________nu2b07u2b07u2b07u2b07 Abonne-toi ! u2b07u2b07u2b07u2b07 nMontreux Comedy Encore sur YouTube : https://www.youtube.com/@MontreuxComedyEncorenMontreux Comedy sur YouTube : https://www.youtube.com/@MontreuxComedynFacebook : https://www.facebook.com/Montreux.Comedy.FestivalnInstagram : https://instagram.com/montreuxcomedy/nTikTok : https://www.tiktok.com/@montreuxcomedynTwitter : https://twitter.com/MontreuxComedynnLe sketch a u00e9tu00e9 captu00e9 lors du Montreux Comedy Festival 2023.nn#MontreuxComedy », « type »: « video », « title »: « Yassir u2013 Nos points communs », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aXsoX0ETZto/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aXsoX0ETZto », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPHJfLg1VeNBsfzzTszpmmQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=aXsoX0ETZto »}, {« link »: « https://www.billetreduc.com/378679/evtcrit.htm »}]

n spectacle en hommage aux inquiets et aux forces tranquilles, aux idiots et aux génies, aux réalistes mais surtout aux rêveurs stand up humour