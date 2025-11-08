???? YASSTWICE AU LABO DIVA ???? Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 17:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

À cette occasion, nous dévoilerons également une nouvelle capsule mode baptisée HÉRITAGE, directement liée à l’univers du magazine. ???????? Au programme :????DJ set de @chakchouka_collectif????Talk avec @yasmina.bee????Présentation et vente du magazine, et de la capsule HÉRITAGE?????Événement à prix libre Visuel par @am3.30studio

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200