YAZID ASSOUMANI – Le Point Virgule Paris

YAZID ASSOUMANI Début : 2026-03-01 à 21:15. Tarif : – euros.

C’est avec un phrasé exceptionnel que Yazid vous perlera d’un quotidien pas si différent du vôtre, à quelques exceptions près.Dans son spectacle, il vous garantit des rires du début à la fin. Peut-être même (sûrement) que les rires viendront de lui, mais l’essentiel c’est que ça rigole.Après avoir joué au Point Virgule depuis 2019 en faisant les premières parties de ses confrères du standup (Panayotis Pascot, Sulo, Merwane Benlazar, Louis Chappey) et après avoir fait des premières parties en tournée dans toute la France (Paul Mirabel), il revient au Point Virgule, mais cette fois pour vous présenter son propre spectacle, et sa propre première partie : Sylvain DK

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75