Yazz Ahmed – A paradise in the hold, L’Onde théâtre, Vélizy-Villacoublay

Yazz Ahmed – A paradise in the hold Mardi 7 avril, 20h30 L’Onde théâtre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T20:30:00+02:00 – 2026-04-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-07T20:30:00+02:00 – 2026-04-07T22:00:00+02:00

Quel privilège de croiser la route de la compositrice et trompettiste Yazz Ahmed ! Retrouvez la « grande prêtresse du jazz arabe psychédélique » sur scène, pour une fascinante immersion aux confins des multiples influences qui fondent son univers. Pas très loin du paradis…

Tout a commencé lors d’un concert donné par des pécheurs de perles à Muharraq (Bahreïn), ville natale de l’artiste britannique, qui lui a donné l’envie d’aller questionner ses racines. Fragments de chansons traditionnelles, rêveries et souvenirs de famille irriguent ses compositions et ses adaptations qui s’attachent à célébrer la créativité et la singularité des femmes. Ou à convoquer les grands mythes du Bahreïn. L’Eden ressemblerait donc à son enfance avant la guerre du Golfe. À travers cet album et la tournée associée, Yazz Ahmed inaugure une nouvelle approche dans sa production musicale, portée par le désir de partager la richesse d’une culture plurielle.

L’Onde théâtre 8bis avenue Louis Breguet Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/yazz-ahmed.htm »}]

Retrouvez la « grande prêtresse du jazz arabe psychédélique » sur scène, pour une fascinante immersion aux confins des multiples influences qui fondent son univers. musique jazz