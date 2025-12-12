YB jazz en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Où la spiritualité, la maîtrise technique, une compréhension profonde du langage du jazz, du rythme, du son et une sensibilité à cette musique est primordiale. Le trio apporte un sentiment de tranquillité, tout en étant exaltant.

Younes Benslimane : piano

Slim Chikhaoui : contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, groove, compositions — YBjazz s’est récemment installé à Paris et s’est fait une place dans le monde du jazz parisien.

L’expérience YBjazz offre un jazz qui vient du cœur et de l’âme.

Le lundi 05 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/