Ycare Bourges

Ycare Bourges samedi 18 octobre 2025.

Cher

Ycare 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 35 – 35 – 42 EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00

Venez vous plonger dans le monde d’Ycare !

Depuis plus de 10 ans, Ycare navigue entre pop et chanson française, prêtant sa plume à de grands noms de la musique. Après une année exceptionnelle, il clôture 2024 en beauté avec son roman « Tout le monde naît avec des ailes » et son nouveau single « Le Fou et le Roi », une adaptation bouleversante de Viva la Vida de Coldplay. Entre chute, rédemption et lumière, Ycare signe un hommage poignant à la résilience et au pouvoir de la musique. 35 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 billetterie@az-prod.fr

