Ycare Bourges
Ycare Bourges samedi 18 octobre 2025.
Cher
Ycare 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : 35 – 35 – 42 EUR
Début : 2025-10-18 20:30:00
2025-10-18
Venez vous plonger dans le monde d’Ycare !
Depuis plus de 10 ans, Ycare navigue entre pop et chanson française, prêtant sa plume à de grands noms de la musique. Après une année exceptionnelle, il clôture 2024 en beauté avec son roman « Tout le monde naît avec des ailes » et son nouveau single « Le Fou et le Roi », une adaptation bouleversante de Viva la Vida de Coldplay. Entre chute, rédemption et lumière, Ycare signe un hommage poignant à la résilience et au pouvoir de la musique. 35 .
7 Boulevard Lamarck
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 billetterie@az-prod.fr
Come and immerse yourself in the world of Ycare!
Tauchen Sie ein in die Welt von Ycare!
Venite a immergervi nel mondo di Ycare!
¡Ven y sumérgete en el mundo de Ycare!
