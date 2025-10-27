Ycare – Emotions Tour Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 20:00 –

Concert Ycare navigue depuis plus de 10 ans entre pop et chanson française, écrivant pour lui et pour de nombreux artistes talentueux (Zaz, Nolwenn Leroy, Kids United, Joyce Jonathan, Amel Bent, Garou, Lilian Renaud, Arcadian, Patrick Fiori, Charlie Boisseau, et même… Mireille Mathieu).En 2022, Ycare revient avec l’album « Des millions d’années », suivi en 2023 de « Nos futurs », un album de duos exceptionnels sur lequel on retrouve des artistes tels que Patrick Bruel, Mentissa, Anne Sila ou encore Garou.Après une année extraordinaire, Ycare clôture l’année 2024 avec la sortie de son très touchant roman « Tout le monde naît avec des ailes » (Ed. Plons), mais également un nouveau single « Le Fou et le roi ». Une adaptation poignante du célèbre « Viva la Vida » de Coldplay. En 2025, Ycare revient avec un 8e album éponyme. Un album ultime, où l’amour et la foi s’entremêlent. Un voyage spirituel porté par une plume sincère et des mélodies envoutantes. Avec ce nouvel opus, cet artiste universel nous ouvre les portes d’un univers apaisé, un voyage spirituel où l’on croise l’enfance, les espoirs et les blessures que l’on a appris à apprivoiser. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

