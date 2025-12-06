YCARE – ESPACE LUMIERE Epinay Sur Seine

YCARE Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

En 2008, Assane Attyé, alias Ycare, est révélé par La Nouvelle Star. Depuis, il a sorti six albums, collaboré avec beaucoup d’artistes (Zaz, Nolwenn Leroy, Amel Bent, Garou, Patrick Fiori…), et rejoint la troupe des Enfoirés en 2024, signant au passage le texte de l’hymne de cette édition. Pourtant, son parcours ne fut pas de tout repos. Il a connu une période difficile entre 2014 et 2018 avec beaucoup de changements et d’excès, comme il le raconte dans son roman Tout le monde naît avec des ailes, paru chez Plon fin 2024. Aujourd’hui, Ycare a retrouvé son équilibre et son enthousiasme, à l’image de son récent single Le Fou et le roi, une adaptation de Viva la Vida de Coldplay, et vient souffler une ôde à la joie lors d’une tournée 2025 qui passera par Épinay-sur-Seine.

ESPACE LUMIERE 6, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 93800 Epinay Sur Seine 93