YCARE – LE PALAIS D’AURON Bourges

YCARE – LE PALAIS D’AURON Bourges samedi 18 octobre 2025.

YCARE Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE PRÉSENTE : YCARE25 TOURYcare navigue depuis plus de 10 ans entre pop et chanson française, écrivant pour lui et pour de nombreux artistes talentueux (Zaz, Nolwenn Leroy, Kids United, Joyce Jonathan, Amel Bent, Garou, Lilian Renaud, Arcadian, Patrick Fiori, Charlie Boisseau, et même… Mireille Mathieu). En 2022, Ycare revient avec l’album Des millions d’années, suivi en 2023 de Nos futurs, un album de duos exceptionnels sur lequel on retrouve des artistes tels que Patrick Bruel, Mentissa, Anne Sila ou encore Garou. Après une année extraordinaire, Ycare clôture l’année 2024 avec la sortie de son très touchant roman «Tout le monde naît avec des ailes » (Ed. Plons) mais également un nouveau single Le Fou et le roi . Une adaptation poignante du célèbre Viva la Vida de Coldplay. Ce morceau, à la fois captivant et joyeux, livre un puissant message de résilience, où les figures du fou et du roi incarnent la chute, la rédemption et le pardon. Avec ce titre, Ycare rend hommage à la lumière qui lui a été transmise, et s’applique à porter l’intention originale, non pas à travers une traduction littérale, mais en restant fidèle au souffle de l’œuvre. En 2025, Ycare sera en tournée dans la toute France et en concert le 19/10/2025 à Tours.Ne manquez pas ce rendez-vous live exceptionnel !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18