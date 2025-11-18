Ycare Troyes

Ycare

Ycare explore depuis plus de 10 ans les frontières entre pop et chanson française, écrivant aussi bien pour lui que pour de nombreux artistes (Zaz, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Mireille Mathieu…).

En 2022, il revient avec Des millions d’années, puis enchaîne en 2023 avec Nos futurs, un album de duos remarqués avec Patrick Bruel, Mentissa, Garou, Anne Sila…



L’année 2024 marque un tournant il publie son premier roman Tout le monde naît avec des ailes (Éditions Plon), et sort Le Fou et le roi, adaptation poignante de Viva la Vida de Coldplay.

Ce titre fort, à la fois lumineux et profond, célèbre la résilience et le pardon, dans une interprétation fidèle à l’esprit de l’œuvre originale. .

