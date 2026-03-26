Yé (l’eau) cirque contemporain Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes
Yé (l’eau) cirque contemporain Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes mardi 7 avril 2026.
Yé (l’eau) cirque contemporain
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 13 – 13 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 20:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-07
Une prouesse acrobatique fascinante, entre traditions ancestrales et modernité.
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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr
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English :
A fascinating display of acrobatics, blending age-old traditions with modernity.
L’événement Yé (l’eau) cirque contemporain Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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