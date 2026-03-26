Yé (l’eau) cirque contemporain Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

Yé (l’eau) cirque contemporain

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 13 – 13 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

Une prouesse acrobatique fascinante, entre traditions ancestrales et modernité.

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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr

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English :

A fascinating display of acrobatics, blending age-old traditions with modernity.

L’événement Yé (l’eau) cirque contemporain Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins