YE VAGABONDS – LE VIP St Nazaire

YE VAGABONDS Début : 2026-04-16 à 21:00. Tarif : – euros.

OUVERTURE DES PORTES 30 MIN AVANT LE DEBUT DU CONCERT.Auréolés de prix prestigieux outre-manche, Ye Vagabonds signe le renouveau de la folk irlandaise à coups d’harmonies lumineuses et contemporaines. Chaque note est suspendue, chaque accord fait mouche. Les voix magiques des deux frères Mac Gloinn – Brian et Diarmuid – emplissent l’espace, nous transportant dans un village irlandais.Leur musique est un concentré d’émotions pures, qui dessine de grands paysages et donne envie d’horizon perdu sur une mer envoûtante. Leur très attendu album studio, All Tied Together, a été enregistré en grande partie en live dans une vieille maison de Galway (sous la direction du producteur Phil Weinrobe).« A l’avant-garde d’une nouvelle vague de folk irlandais », mêlant guitares acoustiques, mandoline, banjo, harmonium, violon… Ye Vagabonds marie la tradition et le contemporain avec délicatesse, dans un souffle moderne et exaltant.

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44