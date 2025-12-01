Yélé ma petite lumière Toma Sidibé Les Saulnières Le Mans

Yélé ma petite lumière Toma Sidibé

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

13 décembre 2025 17:00





Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Conte musical | Dès 3 ans | Résumé du spectacle Entre magie poétique et chansons pétillantes, Toma Sidibé nous embarque dans une nouvelle aventure musicale pour (re)trouver la petite lumière qui est en chacun de nous. Un voyage dans l’universalité de l’amour, teinté d’optimisme, d’amitié et de rythmes ensoleillés ! |

Samedi 13 décembre. 2 séances à 14h30 et 17h (45 min). Lieu du spectacle MLC Les Saulnières. Réservations obligatoires au 02 43 14 55 15 (possible à partir du 1er décembre). .

+33 2 43 14 55 15

