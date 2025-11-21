YELLE 20th ANNIVERSARY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

vendredi 21 novembre 2025.

YELLE 20th ANNIVERSARY Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

De Je veux te voir à Je t’aime encore , en passant par Safari Disco Club et Complètement Fou , Yelle, véritable déesse de la pop francophone, nous réjouit avec ses tubes malins et entêtants depuis désormais vingt ans. 20 ans ! Pour célébrer ce cap en faisant la fête ensemble, notre bretonne la plus internationale revient avec un show dédié, qui va parcourir ses décennies créatives en long, en large, et surtout en travers !- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69