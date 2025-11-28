YELLE – LE CENTQUATRE-PARIS Paris

YELLE – LE CENTQUATRE-PARIS Paris vendredi 28 novembre 2025.

YELLE Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

TALENT BOUTIQUE PRESENTE : YELLEDe Je veux te voir à Je t’aime encore , en passant par Safari Disco Club et Complètement Fou , Yelle, véritable déesse de la pop francophone, nous réjouit avec ses tubes malins et entêtants depuis désormais vingt ans. 20 ans !Pour clore cette tournée d’anniversaire, notre bretonne la plus internationale s’empare du CENTQUATRE-PARIS pour une Last Party ensemble. Let’s go !

LE CENTQUATRE-PARIS 5, Rue Curial 75019 Paris 75